SCHNEIDER DE REIZES, María Luisa (Beba)
† SCHNEIDER de REIZES, María Luisa (Beba). - Querida hermanita, tus hermanos Alicia y Fernando Figini y tus sobrinos Alejandra, Fernando e Ignacio, nietos y bisnietos te despedimos. Hasta que nos volvamos a encontrar.
