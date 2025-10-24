LA NACION

SCHURLEIN, Federico

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SCHURLEIN, Federico, q.e.p.d. - Los Viejos Camaradas, junto a Ale, Ana, Laura, Leo, Magui, Mariela, Marisa, Merce y Susana, acompañan a Susi y familia con gran cariño y pesar.

SCHURLEIN, Federico, q.e.p.d. - Iro y Maguita Parodi e hijos participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con inmenso cariño a Susana, Bibi, Petu, Sofía y familias en este triste momento.

SCHURLEIN, Federico, q.e.p.d. - Luis y Susana Requejado, hijos y nietos participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Sofía e hijos y a la querida Susana, Silvina y Petu en este triste momento.

SCHURLEIN, Federico, q.e.p.d., falleció el 22-10-2025. Los directores, el personal y las familias de Buen Molino, El Buen Ayre y Los Molinos participamos con dolor su fallecimiento y acompañamos con cariño y oraciones a Sofía y a sus hijos Benjamín, Esmeralda y Jazmín.

SCHURLEIN, Federico. - El club Santa Bárbara participa con dolor su fallecimiento, acompaña a su familia y ruega una oración en su memoria.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Cuál es la tasa de interés banco por banco de este jueves 23 de octubre
    1

    Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este jueves 23 de octubre

  2. El ascenso de Gustavo Scaglione, el empresario que se quedó con el canal líder de la TV
    2

    Venta de Telefe: quién es Gustavo Scaglione, el nuevo dueño del canal líder de la TV

  3. La frase premonitoria de Colapinto sobre su futuro y una prioridad: "Correr sin tanto estrés"
    3

    La frase premonitoria de Franco Colapinto sobre su futuro en la Fórmula 1 y su prioridad: “Correr sin tanto estrés”

  4. Apareció Lourdes: cómo sigue la investigación y la búsqueda de la ex Bandana, este jueves 23 de octubre
    4

    Qué se sabe de Lourdes: así sigue la investigación y la búsqueda de la ex Bandana, este jueves 23 de octubre

Cargando banners ...