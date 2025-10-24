SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† SCHURLEIN, Federico, q.e.p.d. - Los Viejos Camaradas, junto a Ale, Ana, Laura, Leo, Magui, Mariela, Marisa, Merce y Susana, acompañan a Susi y familia con gran cariño y pesar.

† SCHURLEIN, Federico, q.e.p.d. - Iro y Maguita Parodi e hijos participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con inmenso cariño a Susana, Bibi, Petu, Sofía y familias en este triste momento.

† SCHURLEIN, Federico, q.e.p.d. - Luis y Susana Requejado, hijos y nietos participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Sofía e hijos y a la querida Susana, Silvina y Petu en este triste momento.

† SCHURLEIN, Federico, q.e.p.d., falleció el 22-10-2025. Los directores, el personal y las familias de Buen Molino, El Buen Ayre y Los Molinos participamos con dolor su fallecimiento y acompañamos con cariño y oraciones a Sofía y a sus hijos Benjamín, Esmeralda y Jazmín.

SCHURLEIN, Federico. - El club Santa Bárbara participa con dolor su fallecimiento, acompaña a su familia y ruega una oración en su memoria.

