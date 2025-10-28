1
SCHURLEIN, Federico
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† SCHURLEIN, Federico, q.e.p.d., falleció el 22-10-2025. - Fuiste un grande. Supiste hacer el bien, sin hacer ruido. Te queremos como un cariñoso marido y padre, hijo y hermano mayor. Sofía Recondo de Schurlein y sus hijos Benja, Esme y Jazu, Sofía y Fernando Recondo y sus hijos Matías y Bebu, Máximo y Yani, Juan Pablo y Moira, Cristián y Maggie, Tomás y Domi y nietos despedimos con todo nuestro amor y cariño a este auténtico hombre, con su lindo don de gente.
