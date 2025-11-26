1
SCHVARTZER, Osvaldo
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ SCHVARTZER, Osvaldo, Z.L. - SOCMA, sus accionistas y directivos participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.
✡ SCHVARTZER, Osvaldo, Z.L. - Julio César Crivelli despide a su gran y querido amigo Osvaldo con mucha tristeza y acompaña a su familia con dolor.
✡ SCHVARTZER, Osvaldo, Z.L. - Luis Palumbo lo despide y acompaña a su familia en el dolor.
