SCHVARTZER, Osvaldo

SCHVARTZER, Osvaldo, Z.L. - SOCMA, sus accionistas y directivos participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

SCHVARTZER, Osvaldo, Z.L. - Julio César Crivelli despide a su gran y querido amigo Osvaldo con mucha tristeza y acompaña a su familia con dolor.

SCHVARTZER, Osvaldo, Z.L. - Luis Palumbo lo despide y acompaña a su familia en el dolor.

