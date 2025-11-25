SCHVARTZER, Osvaldo Roberto
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ SCHVARTZER, Osvaldo Roberto, Z.L. - Sus sobrinos Ernesto, Nora y Eduardo; Diana y Judy; Javier, Pablo y Leandro junto con sus familias, acompañan con profunda tristeza y gran afecto a Virginia, Magalí y Mariel y sus respectivas familias e invitan a asistir a su sepelio hoy, a las 10, en el cementerio Colinas del Tiempo, Panamericana Km. 45,5 ramal Pilar, Colectora 12 de Octubre y Florida, Del Viso, Buenos Aires.
✡ SCHVARTZER, Osvaldo Roberto, Z.L. - Con profundo dolor y gran amor que nos acompañará siempre. Tus nietos, yernos, esposa e hijas; Virginia, Magalí y Mariel.
✡ SCHVARTZER, Osvaldo Roberto, Z.L. - Verónica y Viviana lo despiden con profundo dolor y acompañan a Virginia, hijas, nietos y familia en este triste momento.
