SCHVARTZER, Osvaldo Roberto

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SCHVARTZER, Osvaldo Roberto, Z.L. - Sus sobrinos Ernesto, Nora y Eduardo; Diana y Judy; Javier, Pablo y Leandro junto con sus familias, acompañan con profunda tristeza y gran afecto a Virginia, Magalí y Mariel y sus respectivas familias e invitan a asistir a su sepelio hoy, a las 10, en el cementerio Colinas del Tiempo, Panamericana Km. 45,5 ramal Pilar, Colectora 12 de Octubre y Florida, Del Viso, Buenos Aires.

SCHVARTZER, Osvaldo Roberto, Z.L. - Con profundo dolor y gran amor que nos acompañará siempre. Tus nietos, yernos, esposa e hijas; Virginia, Magalí y Mariel.

SCHVARTZER, Osvaldo Roberto, Z.L. - Verónica y Viviana lo despiden con profundo dolor y acompañan a Virginia, hijas, nietos y familia en este triste momento.

