SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† SCHWARTZ, Alberto V., q.e.p.d. - Martín y Margarita García Santillán e hijos despiden al querido Gordo y abrazan a Mónica y sus hijos con todo cariño.

† SCHWARTZ, Alberto, q.e.p.d., murió el 26-10-2025. - Miguel Ángel y Marta Fernández de Bobadilla e hijos acompañan a su familia en la partida de este querido amigo.

