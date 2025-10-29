LA NACION

SCHWARTZ, Alberto V.

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SCHWARTZ, Alberto V., q.e.p.d. - Martín y Margarita García Santillán e hijos despiden al querido Gordo y abrazan a Mónica y sus hijos con todo cariño.

SCHWARTZ, Alberto, q.e.p.d., murió el 26-10-2025. - Miguel Ángel y Marta Fernández de Bobadilla e hijos acompañan a su familia en la partida de este querido amigo.

Cargando banners ...