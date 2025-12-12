LA NACION

SCIURANO, Federico José

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SCIURANO, Federico José, falleció el 10-12-2025. - Mignon e hijos rogamos por tu memoria y fortaleza para tu familia.

SCIURANO, Federico José, q.e.p.d. - Sus padrinos Sarita y Raúl y primos Bouhier y Méndez ruegan por tu memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Disfraces, una peligrosa travesía marítima y ayuda de EE.UU.: así salió María Corina Machado de Venezuela
    1

    Disfraces, una peligrosa travesía marítima y ayuda de EE.UU.: así salió María Corina Machado de Venezuela

  2. Dramático éxodo de misioneros a Brasil para emplearse en el campo por la falta de trabajo
    2

    “Se van familias enteras”: dramático éxodo de misioneros a Brasil para emplearse en el campo por la falta de trabajo

  3. El defensor de Mario Firmenich criticó la reapertura de la causa por la voladura del comedor de la Policía en 1976
    3

    El defensor de Firmenich criticó la reapertura de la causa por la voladura del comedor de la Policía en 1976

  4. Tormentas fuertes y ráfagas intensas en Buenos Aires: a qué hora llega el frente de mal tiempo al AMBA
    4

    Tormentas fuertes y ráfagas intensas en Buenos Aires: a qué hora llega el frente de mal tiempo al AMBA

Cargando banners ...