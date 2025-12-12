SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† SCIURANO, Federico José, falleció el 10-12-2025. - Mignon e hijos rogamos por tu memoria y fortaleza para tu familia.

† SCIURANO, Federico José, q.e.p.d. - Sus padrinos Sarita y Raúl y primos Bouhier y Méndez ruegan por tu memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa