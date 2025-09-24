SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† SEGHIGHI, Antonio Miguel. - Te fuiste con el silencio de la noche, ese silencio profundo con el que viviste los últimos años, signado por una batalla desigual e injusta. Excelente compañero de armas, tu nave será una estela y tu mar un cielo salpicado de estrellas. Finalmente, soltando amarras, recuperaste la libertad que nunca te deberían haber quitado en esta agónica patria. Eres libre otra vez. Dios te de la paz en el descanso eterno. Tus amigos del B. C. 181 de la Megacausa Zona 5.

