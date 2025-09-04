LA NACION

SEMINARIO, Clara

SEMINARIO, Clara, q.e.p.d., falleció el 3-9-2025. - Con gran tristeza compartimos su fallecimiento. Clara fue una querida mujer, mama y abuela. Celebran y agradecen su vida hoy sus nietos Ignacio, Beni, y Mia Moyano, Augusto y Lucio Campolieti y Pachi Leguizamón, sus hijos Cata Freixas, Lauri y Marti Leguizamón, junto a su marido Tati y yernos Pablo Moyano y Federico Campolieti, y Kari Mendoza. Juntos, la despiden con amor y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán despedidos hoy, a las 15.30, en el cementerio Jardín de Paz. - LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040.

