SEMINARIO, Clara
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† SEMINARIO, Clara. - Cata, Tati, Laura, Martiniano y nietos, José M. Freixas, Patricia e hijos los abrazamos con cariño.
