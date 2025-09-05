LA NACION

SEMINARIO, Clara

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SEMINARIO, Clara. - Cata, Tati, Laura, Martiniano y nietos, José M. Freixas, Patricia e hijos los abrazamos con cariño.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Kate Middleton sorprende con un nuevo look y desata todo tipo de teorías en redes sociales
    1

    Kate Middleton sorprende con un nuevo look y desata todo tipo de teorías en redes sociales

  2. La incertidumbre dominó en un encuentro de ejecutivos, que se mostraron preocupados por las tasas, el dólar y el Congreso
    2

    “Se define todo”: la incertidumbre dominó en un encuentro de ejecutivos, que se mostraron preocupados por las tasas, el dólar y el Congreso

  3. El unipersonal de Messi: picó la pelota para la apertura del marcador y anotó su segundo gol tras una gran jugada colectiva
    3

    Argentina vs. Venezuela: los golazos de Lionel Messi en su último partido oficial con la selección argentina

  4. La leyenda del tenis y amigo de Guillermo Vilas que reveló tener cáncer
    4

    Björn Borg, leyenda del tenis, reveló que tiene cáncer de próstata

Cargando banners ...