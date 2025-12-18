LA NACION

SEOANE, José Alberto

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SEOANE, José Alberto, q.e.p.d. - Lelito gracias por habernos enseñado lo que es el esfuerzo y el tesón. Dejaste una huella muy grande, ahora es tiempo de descansar. Que Dios te tenga en la palma de su mano. Te vamos a extrañar. Tu esposa Edel, tus hijos Patricio y Adriana, Hernán y Virginia, y tus nietos Delfi y Aco, Agus y Sofi, Sol, Clari, Teo, Alma y Devi.

Avisos fúnebres
Aviso publicado en la edición impresa

