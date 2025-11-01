1
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† GAIBROIS de BERISSO, María Elvira, (Monga), q.e.p.d.; BERISSO, Carlos, q.e.p.d. - La familia Basterrechea los despide con tristeza y acompaña a sus hijos y familia con inmenso cariño.
† BERISSO, María Elvira; BERISSO, Carlos. - Cristina y Marcelo Loza despiden a sus queridos amigos con tristeza.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Joaquín Panichelli, a fuerza de goles, aparece en el radar de Barcelona para el próximo mercado
- 3
Quién es Meri Deal, la cantante uruguaya que fue vista a los besos con Franco Colapinto
- 4
Es nieto de una figura que hizo vibrar al país y se puso al hombro su herencia: “Me dicen que tengo movimientos parecidos”