SERE, Martín

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SERE, Martín. - Martín Bordeu, Flavia y sus hijos Martín, Camila y Santiago y familia despiden a su querido amigo de tantos años y ruegan una oración en su memoria.

SERÉ, Martín. - Querido Martín, ¡te vamos a extrañar y mucho! Desde tu amada Patagonia tus amigos y familia de corazón, Papino, Tana, Sofía, Mariana y Mora Amado Cattaneo te deseamos el mejor de los viajes.

SERE, Martín, q.e.p.d. - La comisión directiva y socios de Cumelen Country Club despiden a su querido amigo Martín Sere con todo cariño y acompañan a Lola, a sus hijos Martín, Silvestre y Delfina y también a sus familiares y amigos en estos momentos de profunda tristeza.

SERÉ, Martín, q.e.p.d. - Acompañamos a Lola, Delfi y Silvestre en este triste momento y despedimos a Martín con el cariño de siempre. María Jones, sus hijos Caro, Jaume y Mary y Bárbara y Negro y su hija Barby.

