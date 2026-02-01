SERE, Martín
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SERE, Martín. - Martín Bordeu, Flavia y sus hijos Martín, Camila y Santiago y familia despiden a su querido amigo de tantos años y ruegan una oración en su memoria.
✝ SERÉ, Martín. - Querido Martín, ¡te vamos a extrañar y mucho! Desde tu amada Patagonia tus amigos y familia de corazón, Papino, Tana, Sofía, Mariana y Mora Amado Cattaneo te deseamos el mejor de los viajes.
✝ SERE, Martín, q.e.p.d. - La comisión directiva y socios de Cumelen Country Club despiden a su querido amigo Martín Sere con todo cariño y acompañan a Lola, a sus hijos Martín, Silvestre y Delfina y también a sus familiares y amigos en estos momentos de profunda tristeza.
✝ SERÉ, Martín, q.e.p.d. - Acompañamos a Lola, Delfi y Silvestre en este triste momento y despedimos a Martín con el cariño de siempre. María Jones, sus hijos Caro, Jaume y Mary y Bárbara y Negro y su hija Barby.
Aviso publicado en la edición impresa
- 1
- 2
Crece la expectativa de que el Nahuel Gallo sea alcanzado por la amnistía, pero el Gobierno mantiene la cautela
- 3
Willem Dafoe y la película que lo trajo de regreso a nuestro país: “Volví ayer a Buenos Aires y sentiré nostalgia mañana mismo”
- 4
Netflix, en febrero: la nueva temporada de En el barro y una serie que mezcla la comedia con el thriller encabezan los estrenos del mes