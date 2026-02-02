LA NACION

SERE, Martín

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SERE, Martín. - Clara E. Pereda, sus hijos Dolores, Roberto, Pablo y Ramón Bordeu, sus nietos y bisnietos acompañan a Lola, Delfi y Silvestre con gran cariño y inolvidables recuerdos.

SERE, Martín. - Jorge y Dolores Bordeu de Otamendi, sus hijos y nietos participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SERÉ, Martín. - Juano y Paula Maidana e hijos despiden al querido Martín y acompañan a Lola, Martincito, Silvestre y Delfina con mucho cariño.

SÉRÉ, Martín, q.e.p.d. - Inés Ugarte abraza a Martincito, Fran y Fermín, Cecilia, Lola, Silvestre y Delfi con inmenso amor, en tan triste despedida.

