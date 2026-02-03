LA NACION

SERE, Martín

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SERE, Martín. - Luis Graziani despide a su querido e inolvidable amigo Martín y acompaña a Lola, Martín, Silvestre y Delfina en este momento tan triste.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Por qué están cayendo las acciones de las empresas de software en Wall Street
    1

    Por qué las acciones de software están siendo golpeadas, según The Economist

  2. La carta de Marco Lavagna a sus empleados con un final llamativo
    2

    La carta de Marco Lavagna a sus empleados con un final llamativo

  3. Dos buques oxidados, símbolo del vínculo de desidia y corrupción que unió a Venezuela con los Kirchner
    3

    El derrumbe. Dos buques oxidados, símbolo del vínculo de desidia y corrupción que unió a Venezuela con los Kirchner

  4. Tapia y Stinfale, el goleador y el arquero que tienen el poder fuera de la cancha en Barracas y Riestra
    4

    Claudio Tapia y Víctor Stinfale, el goleador y el arquero que tienen el poder fuera de la cancha en Barracas y Riestra