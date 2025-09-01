1
SERÉ, Mercedes María
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† SERÉ, Mercedes María. - Su hermano Carlos y Patricia Camet y sus sobrinos Martu y Pato, Euge y Jared, Charly y Nati y su ahijada Amalia despiden con mucho cariño y oraciones a Mechi.
