SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† SERÉ, Mercedes María, q.e.p.d. - Sus hermanos Inés y Santiago, Mariana y Omar, Carlos y Patricia, Guillermo y María José despiden a Mechi con mucha tristeza y oraciones. Invitan a acompañarla hoy, 12.30 hs, en Recoleta.

Aviso publicado en la edición impresa