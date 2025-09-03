1
SERÉ, Mercedes (Mechi)
† SERÉ, Mercedes (Mechi). - Tus sobrinos Díaz Mathé Santiago y Claudia, Javier y Josefina, Pablo y Julia, Esteban y Florencia y Andrés, junto con tus sobrinos nietos; Clarita, Cruz, Santos, Lorenzo, Simón, Nina, Amalia, Dimas, Elena y Francine te despedimos con mucha tristeza, recordándote con cariño y alegría.
