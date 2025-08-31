1
SERÉ, Mercedes
† SERÉ, Mercedes. - Tu tía María va a extrañarte mucho y, junto con Luis Fernando, va a recordarte tomando esos limoncellos que tanto te gustaban. Adiós Babau Techi.
† SERÉ, Mercedes, q.e.p.d. - Sus tíos Magdalena Corti Maderna y Héctor Somoza Nazar Anchorena, sus hijos Rodrigo y Celina, Alejandro y Flor y sus nietos acompañan a Carlitos, Inesita, Mariana y Guillermo y sus familias. Elevan una oracion recordando a la querida Mechi.
† SERÉ, Mercedes, q.e.p.d. - Adiós Mechi, nos volveremos a encontrar. Abrazo a los Seré. Martín y Finucha Durand.
