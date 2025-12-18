1
SERRA, Patricia
† SERRA, Patricia, q.e.p.d. - Juan J., Graciela y María Chiaravalle despedimos con hondo pesar a Pato, madre de nuestros queridos nietos, y rogamos una oración por el eterno descanso de su alma.
