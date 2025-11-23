1
SERVENTI, Elide Julia
† SERVENTI, Elide Julia, q.e.p.d., 11-6-36 - 21-11-2025. - Te despedimos con mucho amor. Gran mujer, esposa, madre, abuela y amiga. Ahora descansarás en paz. Tus hijos, Silvina y Enrique Paniagua, tu nuera Marina Mesquida y tu nieta Carla Landi participan tu fallecimiento y los invitan a acompañarlos al velatorio a realizarse el 24-11-2025, de 10.30 a 12.30. Sala A, en Parque Memorial, ruta Panamericana Km. 47, Colectora Oeste Ramal Pilar, Pilar, Bs. As. El responso se realizará en la capilla del Parque Memorial, a las 12.30.
