SETTEL, Carlos A.,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SETTEL, Carlos A., q.e.p.d. - El Consorcio de Prop. de Av. Callao 1370 participa su fallecimiento.

