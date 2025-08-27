1
SFORZA DE MACHIAVELLO, Susana Angélica
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† SFORZA de MACHIAVELLO, Susana Angélica, q.e.p.d., falleció el 26-8-2025. - Sus hijos Hernán y Miranda, Natalia y Federico; sus nietos Clari, Nico, y Nachi y su fiel colaboradora Nilda, la despiden con mucho cariño rogando una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy, a las 12.30, en el cementerio de la Recoleta. - LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
“Antes me alcanzaba para sostener a mi familia y ahora no”: cada vez más recuperadores urbanos pierden su trabajo o ya no les alcanza para vivir
- 3
Tras 16 años de trámite, la Corte rechazó una demanda colectiva por jubilaciones y exhortó al Congreso a que nombre Defensor del Pueblo
- 4
Murió un joven de 22 años tras ser embestido por un toro de 700 kilogramos