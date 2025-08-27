SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† SFORZA de MACHIAVELLO, Susana Angélica, q.e.p.d., falleció el 26-8-2025. - Sus hijos Hernán y Miranda, Natalia y Federico; sus nietos Clari, Nico, y Nachi y su fiel colaboradora Nilda, la despiden con mucho cariño rogando una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy, a las 12.30, en el cementerio de la Recoleta. - LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040.

Aviso publicado en la edición impresa