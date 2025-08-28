LA NACION

SFORZA DE MACHIAVELLO, Susana Angélica

SFORZA de MACHIAVELLO, Susana Angélica, q.e.p.d. - Jaime y Andy Llauró, su hijo Félix, despedimos a la querida Susana con mucho cariño y acompañamos a Nati y Hernán en este triste momento.

SFORZA de MACHIAVELLO, Susana Angélica, q.e.p.d., falleció el 26-8-2025. - Ana María y Juan C. Parmigiani, sus hijos y nietos, despiden a la querida Susana, y abrazan a Natalia y Federico, a Hernán y Miranda, con cariño.

