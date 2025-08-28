SFORZA DE MACHIAVELLO, Susana
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† SFORZA de MACHIAVELLO, Susana, q.e.p.d. - Los amigos de Hernán: Tito, Iván, Fede, Pancho, Chipi, Noni, Bechu, Fran y Alejo la despiden con profundo pesar y acompañan a Hernán, Nati y sus familias en este doloroso momento.
† SFORZA de MACHIAVELLO, Susana, q.e.p.d. - Las amigas de Nati: Juanita, Maqui, Lula, Sole, Sisti, Carla, Caro, Sol G. M. y Sol M., despiden a la querida Susana con mucho cariño y acompañan a Nati, Hernán, Nilda y sus familias en este doloroso momento.
† SFORZA de MACHIAVELLO, Susana A., q.e.p.d. - Malena y Fernando Pascual acompañan con cariño a Hernán, Natalia y familia y ruegan una oración en su memoria.
† SFORZA de MACHIAVELLO, Susana, q.e.p.d. - Maura Machiavello de Silva despide con profundo dolor a su tía Susana y acompaña a sus primos Hernán y Natalia en este momento tan triste.
