SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ SHAYO de SHAYO, Rose, Z.L. - Con profundo pesar sus hijos Jaime, Rafael y Daniel participan el fallecimiento en paz de su querida madre. Que Di-s la tenga en su gloria.

✡ SHAYO de SHAYO, Rose, Z.L. - Lamentamos la pérdida de nuestra querida Rose, que en paz descanse, y acompañamos a sus hijos Jaime, Rafael y Daniel en este muy triste momento. Susy, Joe y sus hijos Renée, Marcos, Andrés y familias.

