LA NACION

SHAYO DE SHAYO, Rose

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SHAYO de SHAYO, Rose, Z.L. - Con profundo pesar sus hijos Jaime, Rafael y Daniel participan el fallecimiento en paz de su querida madre. Que Di-s la tenga en su gloria.

SHAYO de SHAYO, Rose, Z.L. - Lamentamos la pérdida de nuestra querida Rose, que en paz descanse, y acompañamos a sus hijos Jaime, Rafael y Daniel en este muy triste momento. Susy, Joe y sus hijos Renée, Marcos, Andrés y familias.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Autos de lujo, viajes y sociedades en Miami: el patrimonio del financista cercano a “Chiqui” Tapia
    1

    Autos de lujo, viajes por el mundo y sociedades en Miami: el patrimonio del financista cercano a “Chiqui” Tapia

  2. A cuánto cotiza el dólar oficial y el blue este sábado 8 de noviembre
    2

    Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 8 de noviembre

  3. El Increíble Hulk: la palomita de Djokovic, el final del punto más espectacular de una batalla
    3

    Novak Djokovic le ganó a Lorenzo Musetti y agiganta la leyenda, en un espectáculo de otra era

  4. Emboscadas, saqueos y violencia: el avance jihadista en África deja al descubierto el error de cálculo de Putin
    4

    Emboscadas, saqueos y violencia: el avance jihadista en África deja al descubierto el error de cálculo de Putin

Cargando banners ...