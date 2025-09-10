SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† SHINYA, Silvia Claudia Léonie, q.e.p.d. - falleció en Puerto Vallarta, México, el 5-9-2025. - Con gran dolor participamos tu fallecimiento, en gracia de Dios, siempre estarás con nosotros. Tus hermanos Jorge y Cecilia Molina; tus sobrinas Mercedes y Juan Cordón, Cecilia y Martín Goyenechea, Victoria y Santiago Rebollo y tus sobrinos nietos Pedro, Lourdes, Félix, Felipe, Juana y Tomás. Descansa en Paz.

† SHINYA, Silvia Claudia Léonie, q.e.p.d., falleció en Puerto Vallarta, México, el 5-9-2025. - Tus hermanos Inés y Bernardo Mogaburu; tus sobrinos Agustin, Joaquín y Paula Ameijeiras e Inés y José Bauzá Moreno y tus sobrinos nietos, participamos con enorme tristeza, tu fallecimiento en gracia de Dios. Rogamos una oración en tu memoria.

