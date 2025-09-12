SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† SHINYA, Silvia Claudia Léonie, q.e.p.d., falleció en Puerto Vallarta, México, el 5-9-2025. - Despedimos con mucha tristeza y dolor a nuestra muy querida Loni, tan buena madre, abuela, con tanta vida y fuerza. Acompañamos a Fran, Tommy, Diego, Alex, Fede, Cony, Guido, Delfi y a sus adorados nietos, Filipo, Uli, Mía, Tiago, Milo y Magnolia con mucho amor en este momento. ¡ Loni, te vamos a extrañar mucho!, ¡Vas a estar siempre con nosotros!. Miguel y Reina Hirschen.

† SHINYA, Silvia Claudia Léonie, q.e.p.d., falleció en Puerto Vallarta, México, el 5-9-2025. - Despedimos a Loni con mucho amor, y acompañamos a Fran, Tommy y los melli, a Diego, Fede, Guido y sus familias en este momento de tanto dolor. Diego, Marie, Tinchy, Joaco y Félix Hirschen.

† SHINYA, Silvia Claudia Léonie, q.e.p.d., falleció en Puerto Vallarta, México, el 5-9-2025. - Tus hijos Francisco, Diego, Federico y Guido, tus hijos políticos Tomás, Alexander, Constanza y Delfina, y tus nietos Filippo, Tiago, Mia, Ulises, Milo y Magnolia despedimos con profunda tristeza a nuestra querida Grandma. Rogamos una oración en tu memoria.

