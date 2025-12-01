1
SHOCRON DE MULLER, Alegría
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ SHOCRON de MULLER, Alegría, Z.L. - Con mucho cariño acompañamos a Alan, Caro, Diego, Juan y Mora en este momento de dolor. Elena, Yara y Rapha.
✡ SHOCRON de MULLER, Alegría, Z.L. - Con todo nuestro amor y de corazón abrazamos a nuestro querido Alan, Caro, Mora, Diego y Juan. Mariela Koner y familia.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Las opciones de la dictadura chavista ante un ataque de EE.UU. y por qué su poder militar está tan debilitado
- 3
Los millones que transfirieron los clubes a través del financista cercano a Chiqui Tapia: San Lorenzo encabeza y se sumó Argentinos
- 4
Guardianas del yaguareté: tres mujeres que dejaron todo para liderar el esfuerzo por recuperar al gran felino argentino