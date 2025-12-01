SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ SHOCRON de MULLER, Alegría, Z.L. - Con mucho cariño acompañamos a Alan, Caro, Diego, Juan y Mora en este momento de dolor. Elena, Yara y Rapha.

✡ SHOCRON de MULLER, Alegría, Z.L. - Con todo nuestro amor y de corazón abrazamos a nuestro querido Alan, Caro, Mora, Diego y Juan. Mariela Koner y familia.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa