SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† SILVEIRA de DEVOTTO, Marlene, q.e.p.d. - Su marido Oscar Devotto Solari; sus hijos Oscar Pedro y Rita, Paula, Gugui, y sus nietos Luca, Caro, Marina, Lara y Marco despiden con profundo amor a Marlene, agradecidos por cada momento compartido, por su generosidad y el amor que dejó para siempre en su familia.

† SILVEIRA de DEVOTTO, Marlene, q.e.p.d. - Alex Deutsch, Carrie Leigh Thomas y sus hijos Martina, Benja y Felix Porcel despiden a Marlene y acompañan con cariño a Óscar, a sus amigos Paula, Luca, Caro, Gugui y a toda la querida familia Devotto.

† SILVEIRA de DEVOTTO, Marlene, q.e.p.d. - Marcelo Landó y Victoria Anchorena despiden a Marlene y acompañan con cariño a Cacho y familia.

† SILVEIRA de DEVOTTO, Marlene, q.e.p.d. - Milagros Argüello de Pujato participa la muerte de su amiga Marlene con gran tristeza y abraza a Cacho con todo cariño.

† SILVEIRA de DEVOTTO, Marlene, q.e.p.d. - Martina Taquini y Federico Cibils acompañan a su amiga Paula, a Cacho, Gugui y Osky con inmenso cariño.

† SILVEIRA de DEVOTTO, Marlene, q.e.p.d. - Acompañamos en este triste momento a nuestra querida amiga Gugui y su familia. Te despedimos Marlene agradecidas por tanta generosidad, ¡con la certeza que al recordarte siempre nos vas a regalar una sonrisa! Lía, Connie, Leti, Fla, Luky, Popy, Geor, Vani, Xime, Flor, Anita y Sofi.

† SILVEIRA de DEVOTTO, Marlene, q.e.p.d. - Connie Davison e Ignacio Montagna y sus hijas Emma e Isabella y Susana Davison junto a sus hijos y sus nietos acompañamos especialmente a Gugui, Luca y Caro y al resto de la familia con todo nuestro gran cariño en estos momentos de infinita tristeza.

† SILVEIRA de DEVOTTO, Marlene, q.e.p.d. - Luis y Solana Blaquier y sus hijos Domi, Luisito y Silvestre acompañan a Paula, Luca y a todos los Devotto con mucho cariño.

† SILVEIRA de DEVOTTO, Marlene. - Hoy nos despedimos con profundo cariño de quien fuera mi consuegra. Su pasión por la moda, la elegancia y las compras reflejaban su estilo único. La recordaremos con gratitud y muchísimo amor, Cristina Montagna, sus hijos y sus nietos.

† SILVEIRA de DEVOTTO, Marlene, q.e.p.d., falleció el 27-10-2025. - Javier Medin y sus hijos Alfonso y Justo acompañan con mucho afecto a Cacho, Paula, Luca y Caro, Osky y Flia. y Gugui en este triste momento y piden una oración en su memoria.

