SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SILVEIRA de DEVOTTO, Marlene. - Mónica García Arocena de Braun acompaña con mucho cariño a Cacho y a sus hijos en este momento tan difícil.

† SILVEIRA de DEVOTTO, Marlene, q.e.p.d. - José Dávalos y Susy Remy acompañan a Cacho y familia con cariño.

† SILVEIRA de DEVOTTO, Marlene. - Elenita y Lalo Basílico despiden a su querida amiga Marlene y acompañan con cariño a Cacho y familia.

† SILVEIRA de DEVOTTO, Marlene, q.e.p.d. - Eduardo y Adriana Represas acompañan con afecto a Cacho y toda la familia.

† SILVEIRA de DEVOTTO, Marlene. - Enrique y Diana Bencich acompañan con sus oraciones a Cacho, Oscar Pedro, Paula y Gugui en la gran perdida de la querida Marlene.

† SILVEIRA de DEVOTTO, Marlene, falleció el 27-10-2025. - La familia Coste Delvecchio participa con dolor el fallecimiento de su querida e inolvidable amiga y acompaña a Cacho, hijos y nietos en estos tristes momentos.

† SILVEIRA de DEVOTTO, Marlene, q.e.p.d. - Norma Meincke y sus hijos despiden a su amiga Marlene con tristeza y abrazan a Cacho y sus hijos con amor.

