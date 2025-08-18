SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† SILVESTRE, Norma, q.e.p.d. - Sus amigas del grupo literario Puro Cuento, Rita Ackerman, Esperanza Clavell, Elisa Diaz de Vivar, Mónica Muñoz, Maine Pereyra, Natalia Peroni, Olga Piñeiro, Beatriz Raboud, Matilde Risolía y Rosita Vila, con enorme tristeza despedimos a la querida y gran amiga Norma, quien nos ha dejado imborrables recuerdos y demostrado en su vida fortaleza y templanza.

† SILVESTRE, Norma O., q.e.p.d., 17-8-2025. - La comisión de doctorado de la Facultad de Derecho de la UBA la despide con profundo pesar y acompaña a su Flia., colegas y amigos en este doloroso momento.

† SILVESTRE, Norma, q.e.p.d. - Rosita Vila e hijos y Enrique de Leon Belloc despiden con profundo dolor a la querida Norma y acompañan a Bárbara y familia en este triste momento.

† SILVESTRE, Norma, q.e.p.d. - El grupo de Derecho Abierto, la despide con mucho cariño y acompaña a su familia.

† SILVESTRE, Norma O., q.e.p.d., 17-8-2025. - Despido con profundo dolor a una gran maestra, jurista y sobre todo amiga, con quien compartí momentos en la cátedra de obligaciones y en la vida. Gracias por tanta generosidad y cariño. Te extrañaré siempre. Acompaño a su hija Bárbara. Dra. Débora Burgos.

† SILVESTRE, Norma O, q.e.p.d. - Con gran dolor participo el fallecimiento de mi amiga. Acompaño a su familia en este momento y ruego una oración en su memoria. Dora Mariana Gesualdi.

