SIVORI, José E. (Pino)

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SIVORI, José E. (Pino), q.e.p.d., falleció el 20-8-2025. - Tus hijos Balin y Silvestre, Alejandra y Nora; tus nietos Luz, Juan, Syx y Jade; tus bisnietas Summer, Oli y Vera, tus fieles acompañantes, te despiden con mucho amor y agradecimiento. Rogamos por el eterno descanso de tu alma. - LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040.

SIVORI, José E. (Pino). - Jorge Claypole y Raquel Escudero acompañan a Silvestre, Norita y familia con mucho cariño.

