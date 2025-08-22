1
SIVORI, José E. (Pino)
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† SIVORI, José E. (Pino), q.e.p.d., falleció el 20-8-2025. - Tus hijos Balin y Silvestre, Alejandra y Nora; tus nietos Luz, Juan, Syx y Jade; tus bisnietas Summer, Oli y Vera, tus fieles acompañantes, te despiden con mucho amor y agradecimiento. Rogamos por el eterno descanso de tu alma. - LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040.
† SIVORI, José E. (Pino). - Jorge Claypole y Raquel Escudero acompañan a Silvestre, Norita y familia con mucho cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
¿Qué falló? Minuto a minuto: la secuencia de errores y negligencias que derivó en la noche de horror en Independiente
- 3
Crece la escalada retórica por el despliegue de barcos de EE.UU. frente a Venezuela: una advertencia chavista, el mensaje de la DEA y la irrupción china
- 4
Flamingo, el misil de 3000 kilómetros de alcance con el que Ucrania planea atacar objetivos dentro del territorio ruso