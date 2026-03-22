SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SKALANY, Pablo, Gral. de división (R), q.e.p.d., 20-3-2026. - Su esposa Cristina Ciappina y su hermana política Rosa Ciappina junto a sus sobrinos Martin y Pablo Mendez y demás familiares participan su fallecimiento e invitan a despedir sus restos hoy, a las 11, en la capilla del Cementerio de Chacarita. - CUCCHETTI e HIJOS SRL.

✝ SKALANY, Pablo, Gral. de división (R), q.e.p.d., 20-3-2026. - Su hermano Esteban, junto a su esposa Nélida y sus sobrinos Juan, Francisco, Esteban Gabriel, Juan Pablo y Cesar José y sus respectivos familiares participan el doloroso deceso del amado Tío Pablo.

Avisos fúnebres

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