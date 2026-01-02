LA NACION

SOLANET, Pedro

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SOLANET, Pedro. - Martín Casá y María Larguía de Casá participan el fallecimiento de su amigo Pedro y abrazan a toda la familia Solanet.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Está en Netflix, arrasa y es ideal para maratonear en el inicio de 2026
    1

    Está en Netflix, arrasa y es ideal para maratonear en el inicio de 2026

  2. El Gobierno justificó los cambios en la SIDE y dijo que están “alineados con los más altos estándares democráticos”
    2

    El Gobierno justificó los cambios en la SIDE y dijo que están “alineados con los más altos estándares democráticos”

  3. El mensaje de una madre desesperada que busca a su hijo de 16 años y el golfista italiano que murió
    3

    Tragedia de Año Nuevo en Suiza: intentan identificar a los muertos y una madre busca a su hijo

  4. Dos avezados guías detallan cómo es el ascenso que no pudo concluir Petersen
    4

    “Cuando el Lanín quiere que subas, subís”: dos avezados guías detallan cómo es el ascenso que no pudo concluir Petersen

Cargando banners ...