SOLANET, Pedro
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† SOLANET, Pedro. - Con infinita tristeza Luis F. Tornquist y Maria Corti Maderna, Verónica Tornquist y Ricardo Saguier, Malena Tornquist y Miguel Figueroa junto con sus hijos y nietos despedimos a Pedro, cuñado y amigo, abrazando a Rosita y a toda la familia ante tanta pena.
† SOLANET, Pedro, q.e.p.d. - Los amigos de su hijo Fernando: Juanqui Lynch, Santiago Lozano, Oscar Jiménez Peña, Guillermo Vattuone, Héctor Huici, Guillermo Cersósimo, Marcelo Lew, Javier Medín, Juan José Maraggi, Mariano Botas, Javier Petrantonio, Gonzalo Cané, Juan Curutchet, Roy Humphreys, Federico Viale, Ariel Solar Grillo, Carlos Hourbeigt, Guillermo Riera y Juan Pablo Gechidjian participan con tristeza su fallecimiento, acompañan con mucho cariño a la familia y ruegan una oración en su memoria.
† SOLANET, Pedro, murió en Filadelfia el 28-12-2025. - Sus hermanos Manuel y Elisin Freixas, Alberto, María Angélica y Calixto de la Torre, Carolina Ayerza, Carlos y Sonia Madero, Gloria y Martín, sus sobrinos, sobrinos nietos y bisnietos despiden al querido Pedro, abrazan a Rosita e hijos y piden oraciones por su alma.
