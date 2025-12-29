LA NACION

SOLANET, Pedro

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SOLANET, Pedro. - Con infinita tristeza Luis F. Tornquist y Maria Corti Maderna, Verónica Tornquist y Ricardo Saguier, Malena Tornquist y Miguel Figueroa junto con sus hijos y nietos despedimos a Pedro, cuñado y amigo, abrazando a Rosita y a toda la familia ante tanta pena.

SOLANET, Pedro, q.e.p.d. - Los amigos de su hijo Fernando: Juanqui Lynch, Santiago Lozano, Oscar Jiménez Peña, Guillermo Vattuone, Héctor Huici, Guillermo Cersósimo, Marcelo Lew, Javier Medín, Juan José Maraggi, Mariano Botas, Javier Petrantonio, Gonzalo Cané, Juan Curutchet, Roy Humphreys, Federico Viale, Ariel Solar Grillo, Carlos Hourbeigt, Guillermo Riera y Juan Pablo Gechidjian participan con tristeza su fallecimiento, acompañan con mucho cariño a la familia y ruegan una oración en su memoria.

SOLANET, Pedro, murió en Filadelfia el 28-12-2025. - Sus hermanos Manuel y Elisin Freixas, Alberto, María Angélica y Calixto de la Torre, Carolina Ayerza, Carlos y Sonia Madero, Gloria y Martín, sus sobrinos, sobrinos nietos y bisnietos despiden al querido Pedro, abrazan a Rosita e hijos y piden oraciones por su alma.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. La historia del falso abogado que estafó por $54 millones y lloró ante el fiscal
    1

    Solo rindió 13 materias: la historia del falso abogado que estafó por $54 millones y lloró ante el fiscal

  2. Salió campeón con Boca Juniors y hoy está irreconocible: el cambio de look que impactó a todos
    2

    Salió campeón con Boca Juniors y hoy a los 46 años está irreconocible: el cambio de look que impactó a todos

  3. Netflix apuesta por un thriller psicológico de seis capítulos que promete atraparte de principio a fin
    3

    Netflix apuesta por un thriller psicológico de seis capítulos que promete atraparte de principio a fin

  4. La ciudad se encamina a la primera ola de calor del verano: hasta cuándo durará
    4

    La ciudad se encamina a la primera ola de calor del verano: hasta cuándo durará

Cargando banners ...