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SOLARI, Alberto J., Acad. Prof. emérito Dr.

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SOLARI, Alberto J., Acad. Prof. emérito Dr., q.e.p.d., falleció el 20 de mayo de 2026. - Sus hermanos Horacio, Arturo y Juan, su cuñada Silvia Scarperi viuda de Solari, sus sobrinas Paula y Victoria Solari, sus sobrinos políticos Juan y Hernán, sus sobrinos nietos Federica, Lautaro, Balthazar y Benxamino y Flia. Scarperi lo despiden con infinita tristeza, eterna gratitud e inquebrantable admiración.

Avisos fúnebres
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