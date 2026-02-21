1
SOLVEYRA CASARES, Juan
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
SOLVEYRA CASARES, Juan. - La Fundación Amigos del Teatro San Martín acompaña con mucho cariño a Santiago en este triste momento.
✝ SOLVEYRA CASARES, Juan, q.e.p.d. - Gloria Laurence despide a su querido amigo Juan y acompaña con tristeza a Santiago.
✝ SOLVEYRA CASARES, Juan R., q.e.p.d., 17-2-2026. - Despedimos a nuestro amoroso amigo y acompañamos en este profundo dolor a su hermano Manucho y a Santiago Varela. Ramón y Teresita de las Carreras de Dulce.
