LA NACION

SOLVEYRA CASARES, Juan

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SOLVEYRA CASARES, Juan. - La Fundación Amigos del Teatro San Martín acompaña con mucho cariño a Santiago en este triste momento.

SOLVEYRA CASARES, Juan, q.e.p.d. - Gloria Laurence despide a su querido amigo Juan y acompaña con tristeza a Santiago.

SOLVEYRA CASARES, Juan R., q.e.p.d., 17-2-2026. - Despedimos a nuestro amoroso amigo y acompañamos en este profundo dolor a su hermano Manucho y a Santiago Varela. Ramón y Teresita de las Carreras de Dulce.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Quién es el motociclista que mató a golpes a un conductor en una pelea de tránsito
    1

    Quién es el motociclista que mató a golpes a un conductor en una pelea de tránsito

  2. Dos importantes automotrices se alían para crear un auto “económico”
    2

    Dos importantes automotrices se alían para crear un auto “económico”

  3. Interrogantes de una reforma laboral nublada de sospechas
    3

    Interrogantes de una reforma laboral nublada de sospechas

  4. A quién estaba dirigido el paquete bomba que provocó tres heridos
    4

    Atentado en Gendarmería. A quién estaba dirigido el paquete bomba que provocó tres heridos