SOLVEYRA CASARES, Juan Ramón

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SOLVEYRA CASARES, Juan Ramón. - Santiago Varela lo despide con todo el amor que supo compartir.

SOLVEYRA CASARES, Juan Ramon. - Manucho despide a su querido hermano, con quien compartió una vida llena de felicidad y amor.

SOLVEYRA CASARES, Juan Ramón. - María Cristina Irazusta de Varela, hijos y nietos despiden con oraciones al entrañable Juan.

SOLVEYRA CASARES, Juan Ramón, q.e.p.d. - Gino Bogani despide con profundo dolor a Juan y acompaña con gran cariño a Manucho y a Santiago, pidiendo oraciones en su memoria.

