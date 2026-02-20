1
SOLVEYRA CASARES, Juan Ramón
✝ SOLVEYRA CASARES, Juan Ramón. - Santiago Varela lo despide con todo el amor que supo compartir.
✝ SOLVEYRA CASARES, Juan Ramon. - Manucho despide a su querido hermano, con quien compartió una vida llena de felicidad y amor.
✝ SOLVEYRA CASARES, Juan Ramón. - María Cristina Irazusta de Varela, hijos y nietos despiden con oraciones al entrañable Juan.
✝ SOLVEYRA CASARES, Juan Ramón, q.e.p.d. - Gino Bogani despide con profundo dolor a Juan y acompaña con gran cariño a Manucho y a Santiago, pidiendo oraciones en su memoria.
