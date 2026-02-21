LA NACION

SOLVEYRA, Juan

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SOLVEYRA, Juan. - Una persona amable y amorosa, te despedimos y acompañamos a Santiago y a Manucho. Máximo, Peque, Tinti, Segun, Pepi, Juani Fonrouge.

SOLVEYRA, Juan. - ¡Hasta pronto amigo! Con inmenso cariño y profunda tristeza, abrazamos a Santiago y a Manucho. Gaby, Nacho y familia Miguens.

SOLVEYRA, Juan, q.e.p.d. - Federico Chaplin y Vicky Canale despiden a un gran amigo con mucho dolor y abrazan con cariño a Santiago Varela y a su hermano Manucho.

SOLVEYRA, Juan, q.e.p.d. - Familia Cabrales acompaña a Santiago en su dolor y ruega oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Quién es el motociclista que mató a golpes a un conductor en una pelea de tránsito
    1

    Quién es el motociclista que mató a golpes a un conductor en una pelea de tránsito

  2. Dos importantes automotrices se alían para crear un auto “económico”
    2

    Dos importantes automotrices se alían para crear un auto “económico”

  3. Interrogantes de una reforma laboral nublada de sospechas
    3

    Interrogantes de una reforma laboral nublada de sospechas

  4. A quién estaba dirigido el paquete bomba que provocó tres heridos
    4

    Atentado en Gendarmería. A quién estaba dirigido el paquete bomba que provocó tres heridos