SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SOLVEYRA, Juan. - Una persona amable y amorosa, te despedimos y acompañamos a Santiago y a Manucho. Máximo, Peque, Tinti, Segun, Pepi, Juani Fonrouge.

✝ SOLVEYRA, Juan. - ¡Hasta pronto amigo! Con inmenso cariño y profunda tristeza, abrazamos a Santiago y a Manucho. Gaby, Nacho y familia Miguens.

✝ SOLVEYRA, Juan, q.e.p.d. - Federico Chaplin y Vicky Canale despiden a un gran amigo con mucho dolor y abrazan con cariño a Santiago Varela y a su hermano Manucho.

✝ SOLVEYRA, Juan, q.e.p.d. - Familia Cabrales acompaña a Santiago en su dolor y ruega oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa