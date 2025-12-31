1
SORIA, Julia
† SORIA, Julia, 29-12-2025. - Tus hijos Alejandra y Daniel Balmaceda, y Andrea y Valeria Commenge, tu hija política Silvia I. de Balmaceda y tus nietos Diego, Sofía, Pancho, Felipe y Lola te despiden y ruegan una oración en tu memoria.
