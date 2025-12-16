1
SOUVILLE, Inés S. Urruti De
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† SOUVILLE, Inés S. Urruti de, q.e.p.d. - Su hermana María Marta y Luis Jaime Bru, hijos y nietos la despiden con tristeza y acompañan a su familia en este triste momento, rogando oraciones en su memoria.
