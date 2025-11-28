LA NACION

SPINELLI, Jorge

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SPINELLI, Jorge, q.e.p.d. - St. Catherine’s Moorlands School participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a Marta en este triste momento.

SPINELLI, Jorge, q.e.p.d., 26-11-2025. - Ana, Paula Monasterio y la comunidad educativa del Lomas High School acompañamos con afecto a Marta y a sus hijas en este momento de dolor. Que su alma descanse en paz y la luz eterna lo ilumine.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Horario de la clasificación del GP de Qatar de la Fórmula 1 2025
    1

    Horario de la clasificación del GP de Qatar de la Fórmula 1 2025

  2. A cuánto cotiza el dólar oficial y blue este jueves 27 de noviembre
    2

    A cuánto cotizó el dólar este jueves 27 de noviembre

  3. El mensaje de la esposa de Verón que aludió a Messi: “Más argentino que el que ganó el mundial y vive en Miami”
    3

    El sugestivo posteo de la esposa de Verón contra Messi y De Paul: “Más argentino que el que ganó el mundial y vive en Miami”

  4. Investigado por estafas, detuvieron al abogado de famosos y deportistas
    4

    Nordelta: investigado por estafas, detuvieron al abogado de famosos y deportistas

Cargando banners ...