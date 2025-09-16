SPINETTO, Marta, Lic.
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
SPINETTO, Marta, Lic., q.e.p.d. - Desde Laboratorio Elea lamentamos su fallecimiento, quien a través de su profesionalismo e integridad personal, tuvo un rol fundamental en las políticas sanitarias de nuestro país. Acompañamos a su familia en este doloroso momento.
SPINETTO, Marta, Lic., q.e.p.d., falleció el 13-9-2025. - Luis Emilio Terry Artusa, presidente de Norgreen S.A despide con gran pesar a una gran profesional y una querida amiga y acompaña a su familia en este difícil momento.
SPINETTO, Marta, Lic. - El directorio y personal de laboratorios Norgreen S.A. la despedimos con mucho pesar, destacando su profesionalismo y dedicación en el Instituto Nacional de Medicamentos y acompañamos a su familia en este difícil momento.
