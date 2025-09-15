1
† SPINETTO, Marta. - El Directorio de Laboratorios Richmond SACIF despide con muchísimo respeto a una gran profesional, cuyo aporte como Directora del INAME permitió revalorizar el rol de dicha institución y permitió formar a muchos profesionales jóvenes.
