SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ SPOLSKI de BILIK, Sara Raquel, Z.L. - Acompañamos a Mariano y Mariela y a toda la familia en estos momentos. Sergio y Sofía Fryd, Gustavo y Claudia Fryd.

✡ SPOLSKI de BILIK, Sara Raquel, Z.L., falleció el 6-10-2025. - Fuiste alegre, vivaz e inteligente, con amor te despedimos y vamos a extrañar. Tus hijos Luis, Mariano, Gustavo y Carlos; tus nueras Cristina, Mariela, Inés y Gabriela; tus nietos Jorge, Sebastián, Julieta, Marcelo, Franco, Maia, Fernán, Malena, Camila, Isabella, Juan, Rosa e Iván; y tus bisnietos Federico, Alba, Ana, Julia y Rafael.

Aviso publicado en la edición impresa