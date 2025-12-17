1
SPORLEDER, Carlos
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† SPORLEDER, Carlos, q.e.p.d., 14-12-2025. - Chantal de La Bouillerie de Obligado, hijos y nietos acompañan a Cheche, Delfina e hijos en este triste momento.
† SPORLEDER, Carlos. - Despido con tristeza al gran Carlos, inolvidable y querido amigo que siempre abrió su casa, espacio permanente de buena onda, alegría y humor. Acompaño con con cariño a Carlos Juan, Ati y Cheche. Javier Sánchez de La-Puente.
† SPORLEDER, Carlos, q.e.p.d. - Haio (a) y Lenny Barbeito acompañan con mucho cariño a Cheche, Lefi y los chicos, en este triste momento.
