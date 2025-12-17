LA NACION

SPORLEDER, Carlos

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SPORLEDER, Carlos, q.e.p.d., 14-12-2025. - Chantal de La Bouillerie de Obligado, hijos y nietos acompañan a Cheche, Delfina e hijos en este triste momento.

SPORLEDER, Carlos. - Despido con tristeza al gran Carlos, inolvidable y querido amigo que siempre abrió su casa, espacio permanente de buena onda, alegría y humor. Acompaño con con cariño a Carlos Juan, Ati y Cheche. Javier Sánchez de La-Puente.

SPORLEDER, Carlos, q.e.p.d. - Haio (a) y Lenny Barbeito acompañan con mucho cariño a Cheche, Lefi y los chicos, en este triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Cómo Vázquez derrotó a cuatro jefes de la AFIP que quisieron echarlo
    1

    De la opacidad a zar de los impuestos: cómo Vázquez derrotó a cuatro jefes de la AFIP que quisieron echarlo

  2. La alegría de Oona Chaplin, la hija de Geraldine y nieta de Charles, en la alfombra roja de Avatar junto a Sigourney Weaver
    2

    La alegría de Oona Chaplin, la hija de Geraldine y nieta de Charles, en la alfombra roja de Avatar junto a Sigourney Weaver

  3. Cuadernos: las amenazas denunciadas por los empresarios que admitieron los pagos
    3

    Cuadernos de las Coimas: las amenazas denunciadas por los empresarios que admitieron los pagos

  4. Estos son los cinco mejores alimentos para cuidar su cerebro y memoria
    4

    Para mayores de 60: estos son los 5 mejores alimentos para cuidar su cerebro y memoria

Cargando banners ...