SQUASSINI, Marcelo, Dr.
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† SQUASSINI, Marcelo, Dr. - Alfredo Spilzinger y Susana Popovsky despiden con amor a su amigo Marcelo y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
