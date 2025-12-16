1
SQUASSINI, Marcelo Luis
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† SQUASSINI, Marcelo Luis, q.e.p.d. - Su hermano Alejandro y señora, sus hijos y nietos despiden a su querido tío y ruegan una oración por su alma.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
La curiosa frase de Rob Reiner sobre sus hijos que ahora cobra especial relevancia: “Incluso a los malos”
- 3
“El dolor me inunda”. La cuidadora de la orca de Mundo Marino llora su muerte y se defiende de las críticas
- 4
“El sacrificio de una vida”: un productor denunció el faltante de más de 100 vacunos valuados en $145 millones