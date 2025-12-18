1
STAGNARO, Juan Manuel
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† STAGNARO, Juan Manuel, falleció el 17-12-2025. - Tu recuerdo vivirá siempre en nuestros corazones. Extrañaremos tu luz y tu alegría. Tus hijas, yernos y nietos.
† STAGNARO, Juan Manuel, falleció el 17-12-2025. - Jorge y Malisa Braver lamentan profundamente esta pérdida y acompañan a la familia en su dolor.
† STAGNARO, Juan Manuel, falleció el 17-12-2025. - Filaxis Farmacéutica S.A. expresa su más sentido pésame a Marcela Stagnaro y a su familia por el fallecimiento de su padre. Los acompañamos en su dolor.
